Il Vasto Rubgy si appresta a vivere la seconda stagione della sua storia. Gli arciglioni hanno già ripreso la preparazione, che ha avuto come ospiti di prestigio i tecnici di livello nazionale Mascioletti, Alfonsetti e Di Marco e ora daranno una decisa accelerata in visto dell'esordio, previsto per domenica 7 ottobre.

"Inizio in salita, finale da brividi", così commenta il calendario di serie C la società del presidente Massimiliano D'Onofrio. Se nella stagione passata i biancorossi hanno gioito in poche circostante, ben comportandosi però di fronte a formazioni ben più esperte, l'obiettivo di quest'anno è senza dubbio quello di puntare a qualche vittoria in più.

Saranno nove le squadre inserite nel girone abruzzese. Rispetto alla scorsa annata ci sarà il Peligna Rubgy al posto del Volsci Sora, rientrato nei ranghi della regione Lazio.

Il debutto stagionale del Vasto Rubgy sarà sul campo del Circolo tennis di San Salvo Marina, che per il secondo anno ospita la compagine vastese, vista la perdurante impossibilità nel trovare un campo nella città d'origine. Domenica 7 ottobre arriveranno i temibili rugbisti dell'Abruzzo Rugby. La domenica successiva arriverà quella che viene a ragion veduta giudicata come la trasferta più difficile. Si va in casa del Paganica, la formazione che ha dominato la stagione passata.

"Domenica 21 ottobre -illustra una nota della società biancorossa- il Vasto Rugby osserverà un turno di riposo per poi tornare in campo il 4 novembre in casa contro il Tortoreto. La quinta giornata metterà gli Arciglioni di fronte al Peligna, sempre sul campo di San Salvo, mentre alla sesta i biancorossi faranno visita al Cus L'Aquila. Settima giornata con la sfida Vasto-Old Pescara, mentre all'ottava i ragazzi del presidente Massimiliano D'Onofrio saranno di scena a Teramo. Ultima di campionato contro l'Atessa. All'andata il match si disputerà in riva all'Adriatico mentre al ritorno, come atto conclusivo del torneo, gli Arciglioni chiuderanno la stagione nel sangrino".

Ultima settimana di allenamenti, quindi, e poi si torna finalmente in campo, con l'auspicio di poter fare bene e poter dare soddisfazione ai tifosi che, c'è da starne certi, seguiranno con affetto e calore gli arciglioni durante la stagione.