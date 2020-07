L’Università delle Tre Età della Città di Vasto annuncia l'apertura delle iscrizioni ai corsi per l'anno accademico 2012-2013, dal 2 al 19 ottobre. La sede è quella dell'Agenzia per la Promozione Culturale di via Michetti, dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. L'inizio delle lezioni è in programma per il 22 ottbre. Per ulteriori informazioni sui corsi e sugli approfondimenti è possibile contattare i seguenti numeri: 0873-69099 e 333-5338022