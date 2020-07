"Per il terzo anno consecutivo abbiamo toccato con mano la generosità dei giostrai che vengono a Vasto per le feste di San Michele". E' Roberto Colanzi, dell'associazione "Un buco nel tetto", a riportare quanto accaduto nella serata di ieri. "Insieme ai responsabili e agli altri amici dell'associazione, abbiamo portato i ragazzi della Casa famiglia Genova Rulli e della Casa famiglia Manuela al Luna Park allestito in viale Paul Harris.

Con grande disponibilità, come avviene da tre anni a questa parte, la Ditta fratelli Valerio e le altre ditte si sono adoperate affinchè i ragazzi potessero divertirsi gratuitamente su tutte le attrazioni. E' stata davvero una serata speciale ed emozionante, in cui i ragazzi si sono divertiti davvero tanto. Il segno tangibile di quello che noi abbiamo come motto basta poco per donare tanto".