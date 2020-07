Appuntamento domani mattina, sabato 29 settembre, alle 8.45, davanti alla chiesetta di San Michele. Il tempo di fare un po' di stretching e poi si parte per la "tapasciata" dedicata al Santo Patrono della città. Il percorso toccherà la chiesa di San Nicola e poi si torna verso la città antica. "Percorreremo i vicoli del centro storico-spiegano i promotori-, quelli in cui non corre mai nessuno".

L'obiettivo di questo gruppo, che sta raccogliendo sempre più adesioni è certamente quello di tenersi in forma con la corsa, ma anche quello di scoprire nuovi luoghi e soprattutto insoliti per il podismo.

La corsa di domani mattina è stata lanciata come sempre sul gruppo Facebook con il motto di "porta un amico con te". Questo per far crescere sempre più il gruppo con tanti appassionati della corsa e dello stare insieme.