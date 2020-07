Vede la giornata di sole e, nonostante il vento, decide di farsi una passeggiata in spiaggia. Ma la temperatura è altissima, molto al di sopra delle medie settembrine. La colonnina di mercurio segna più di 30 gradi. "Mentre passeggiavo ho sentito un capogiro. Mi sono fermata un attimo. Mi girava la testa e sono caduta per terra", racconta a Zonalocale.it D.A., 62 anni, di Vasto.

E' accaduto ieri sull'arenile di Vasto Marina, in una giornata di caldo afoso, con temperature e umidità che ricordavano molto quelle di luglio e agosto. La donna ha deciso, però, di approfittare della bella giornata per trascorrere qualche ora in tranquillità sulla spiaggia quasi totalmente vuota.

Ma la calura le ha fatto male. "Sono caduta per terra. Fortunatamente passavano due giovani in tuta. Uno di loro aveva una bottiglietta d'acqua. Mi hanno dato una mano, mi hanno fatto sedere. Pian piano mi sono ripresa. E' stata una fortuna averli incontrati".

Le previsioni - I meteorologi prevedono su Vasto un fine settimana molto caldo, con punte di 31-32 gradi nelle ore più calde di domani e di 28-29 nella giornata di domenica. Copertura nuvolosa molto variabile: ore soleggiate si alterneranno a momenti di cielo parzialmente nuvoloso o coperto. Elevati i tassi di umidità.