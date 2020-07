Feste patronali insieme a noi e al caffè Mirò. Domani, sabato 29 settembre, nella notte di San Michele Arcangelo, venite a trovarci nella postazione di zonalocale.it in piazza Pudente.

Foto, filmati e interviste alle persone che si divertono e a quelle che lavorano durante le tradizionali festività di Vasto. In collaborazione con Muzak eventi e Teknika Poli.

Ci saremo dalle 22.30 in poi. In serata, al Mirò è in programma lo spettacolo della band vastese Under Roof.

E qualche sorpresa per passare in allegria il San Michele 2012. Vi aspettiamo.