Piscina comunale, la Millesport:

"Il Comune di Vasto risolva il contratto di affido della piscina comunale alla Sport Management e affidi la struttura a noi della Mille Sport San Salvo Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica (ex cooperativa Millesport)". Questo, in sostanza, il senso dell'istanza presentata dalla società sansalvese, attraverso l'avvocato Giovanni Di Santo, all'amministrazione comunale vastese.

La Millesport, che si era posizionata seconda alle spalle della società veronese nella gara d'appalto per la gestione dell'impianto comunale, motiva anche la sua richiesta. Il nodo cruciale è legato ai lavoratori della Cooperativa Co.Me.Te., rimasti senza lavoro in quanto non riassunti dalla nuova società. Il ricorso da questi presentato è stato accolto dal Tribunale di Vasto, in quanto nell'articolo 6 del regolamento previsto per la gestione dell'impianto, la società aggiudicatrice era tenuta al "reimpiego del personale già in servizio negli ultimi tre anni, alle stesse condizioni normative ed economiche".

Il Tribunale di Vasto ha motivato la sua decisione, specificando al punto 4: "risulta documentalmente provato che la società concessionaria sia stata inottemperante all'obbligo contrattualmente assunto di procedere al reimpiego del personale in servizio [...]". Dopo la pubblicazione degli atti, il Comune di Vasto è stato informato tempestivamente di quanto stabilito dal giudice. E' trascorso ormai quasi un mese da quella data e da Palazzo di Città nessuna risposta sulla sorte dei lavoratori.

Ed è qui che si inserisce l'azione legale della Millesport, che basa la sua richiesta sul punto 13 dell'accordo stipulato tra amministrazione e Sport Management: "In caso di non osservanza delle condizioni previste nel capitolato speciale e/o di uno o più obblighi di cui al presente contratto, l'amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto". L'amministrazione comunale, quindi, ha la facoltà e non l'obbligo di sciogliere il contratto (fermo restando che i lavoratori devono essere reintegrati).

Le possibili risposte all'istanza che la Millesport ha presentato attraverso il suo presidente Gianmichele Fidelibus e il suo legale Giovanni Di Santo sono due: o l'amministrazione scioglie il contratto, oppure deve chiarire i motivi per cui non intende avvalersi di quanto previsto dall'accordo. La società sansalvese, allo stesso tempo, si dice pronta a subentrare immediatamente nella gestione dell'impianto di via dei Conti Ricci, avendo già l'organico e la struttura, "come specificati in occasione del bando di gara", spiega l'avvocato Di Santo.

Altro punto evidenziato, è quello per cui "risulta che la Sport Management ha affidato la pulizia della piscina ad una società di Udine, contravvenendo anche al divieto di sub-concessione previsto dall'articolo 11 del contratto d'appalto". La richiesta formulata dall'avvocato Di Santo è quindi quella di annullare il contratto con la Sport Management e affidare la gestione alla Millesport. Del resto, la possibilità di sostituire l'impresa aggiudicataria, con quella classificata seconda o terza, è prevista dall'articolo 18 del capitolato speciale d'appalto. "Con questa procedura -spiega il legale- non si creerebbero disagi per l'utenza in quanto la società sansalvese sarebbe pronta a subentrare immediatamente". La palla passa ora all'amministrazione comunale di Vasto, che dovrà rispondere all'istanza presentata dalla Millesport, chiarendo come intende procedere.