Miss Italia, la Rai, le foto sui giornali, articoli che parlano di te. E poi una pagina intera su Sport Week, il magazine della Gazzetta dello Sport. Una cosa che centinaia di sportivi se la sognano di notte senza mai arrivarci. Il rischio è quello di montarsi la testa. E allora, a tre settimane di distanza dalle finali del concorso di bellezza più seguito d'Italia, incontriamo Martina Cionci per farci raccontare se e come la sua vita è cambiata. Parte subito col piede giusto, arrivando con 5 minuti di anticipo rispetto all'orario concordato. "Hey, mica si fa aspettare una donna!", dice scherzando. La 20enne vastese ha conquistato la fascia nazionale di miss Sportiva Diadora. E' stato l'olimpionico Gelindo Bordin, campione olimpico a Seoul nel 1988 a premiarla. "Mio padre era quasi più contento di me e mi ha raccontato della sua vittoria alle Olimpiadi", dice lei che nel 1988 non era ancora nata.

Martina sognava di iscriversi al Dams a Roma, "ma i test li hanno fatti quando ero a Montecatini. Peccato, però si vede che doveva andare così". Alla fine ha scelto Pescara, dove si è immatricolata nelle facoltà di Lingue, "nel corso di mediazione linguistica, e ho scelto russo e spagnolo". Per lei i prossimi 12 mesi saranno ricchi di appuntamenti. Con la vittoria della fascia nazionale ha avuto un contratto con la società di Patrizia Mirigliani, organizzatrice del concorso, e uno con la Diadora. "Non ancora so cosa dovrò fare". Quasi sicuramente, nei prossimi mesi la vedremo sorridente nelle pubblicità dell'azienda di abbigliamento sportivo. Poi racconta quella che è stata l'esperienza di quasi 10 giorni nelle finali del concorso. "Da quando siamo arrivate, ed eravamo 232, i ritmi sono stati serrati. Tra trucco, acconciature, prove, sfilate davanti alla giuria, era tutto un corri-corri".

Con la prima fase di ragazze ne sono rimaste 103. I primi passaggi in tv, le votazioni, il sostegno degli amici da Vasto. "Verso la fine mi pesava la lontananza da casa e poi si viveva in una situazione di continuo stress. Per fortuna, negli anni di duri allenamenti in palestra con la pallavolo, ho raggiunto una buona forza di volontà. Qualche ragazza però ha mollato". Certo, si tratta pur sempre di un concorso di bellezza e non di lavorare in fabbrica, però le ragazze sono state messe a dura prova. "Quando siamo rimaste in 101 abbiamo iniziato a fare sfilate, servizi fotografici, prove con i balletti. Alla fine devo dire che mi sono divertita, anche se, quando eravamo al Palaspecchiasol, c'era il regista che di continuo ci faceva ripetere le cose". Con tutte quelle ragazze in giro per la città devono esserci stati anche tanti corteggiatori. "Macchè! Unica presenza maschile i bodyguard. Poi c'erano gli anziani nel paese che erano contenti nel vederci. Ci vedevano passare e ci dicevano cose del tipo che bella gioventù (chissà le mogli come saranno state contente, ndr)".

Partecipare a Miss Italia è stato anche prendere un primo contatto con quel mondo in cui Martina sogna di arrivare. "Frizzi è simpaticissimo. Abbiamo scherzato qualche volta con la frase che ho detto alla mia presentazione ‘alzatemi la palla che a schiacciare ci penso io'. Ho incontrato anche Gigi Mastrangelo della Nazionale di pallavolo. E' stato gentilissimo, anche nel farmi l'autografo per il mio amico Andrea". Nella finale, però, la delusione è arrivata subito. Martina è uscita per prima dal concorso. "Guarda, devo dire che nelle prove generali, non c'è stata una volta in cui mi hanno detto ‘sei dentro'. Uscivo sempre! Per questo, forse ero preparata. Ecco, l'unico rammarico è quello di essere stata la prima. Però, se ci penso ora, è meglio aver ricevuto la fascia nazionale piuttosto che arrivare magari tra le prime dieci e poi essere subito dimenticata".

Con tante ragazze in gara la competizione non è mancata. "Già noi donne siamo competitive. In un concorso di bellezza è normale, del resto si va lì per quello, no?" Nessun ‘colpo basso', o quasi. "Dopo le prove al Palaspecchiasol non ho più ritrovato le scarpe! Erano pure nuove!" Ora c'è da guardare al futuro, sfruttando le occasioni che verranno. "Per il prossimo anni dovrò dividermi tra studio, lavori che arriveranno dai due contratti e poi vorrei avere il tempo di tenermi allenata, magari anche con la pallavolo (del resto è Miss sportiva). Poi vedremo cosa ne verrà. Mi piacerebbe poter fare un corso di dizione, di recitazione". Tra tutti questi impegni ci sarà tempo anche per il fidanzato? "Ora non ce l'ho, ma non è che abbia questo pensiero in testa. Quando arriva arriva". Nel frattempo il cellulare si riempie di notifiche su Facebook. "Qualche ragazzo in più mi scrive. Ma io a quelli che non conosco non rispondo". La "miss" mantiene i piedi per terra, consapevole della grande opportunità ricevuta con la partecipazione al concorso di bellezza ma convinta che poi "la vita non è certo tutta così".