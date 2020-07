La Vastese continua ad allenarsi in vista dell'importante trasferta di Loreto Aprutino, dove per la quinta giornata del campionato di Promozione, dovrà vedersela contro l'Amatori Passo Cordone. Gli avversari di questo turno sono in testa alla classifica del girone, insieme ai biancorossi e all’Acqua e Sapone, ma hanno il miglior attacco, con 10 gol realizzati, e la miglior difesa, con un unico gol subito contro il Tre Ville.

Mister Luigi Baiocco ha diretto la seduta pomeridiana di oggi al campo sportivo Ezio Pepe dei Salesiani, insieme al gruppo c'era Orlando Aquino, attaccante classe 1988, con trascorsi nella Virtus Lanciano in C1, Nocerina in C2, Trivento e Bojano in D e Penne in Promozione. Per lui anche due esperienze all'estero: nel 2006 nella serie C rumena nel Liberty Oradea e l'anno successivo al Sopron nella massima serie ungherese. Vista la carenza di attaccanti a causa degli infortuni, Sputore, Soria e Alberico sono infatti fermi, il direttore sportivo Alfonso Calvitti dopo l'allenamento ha trovato un accordo con la punta, apparsa in forma e andata subito a segno nella partitella, che sarà già disponibile per la prossima partita. Grande impressione ha destato anche Baldini che ha ormai preso in mano le redini della difesa e detta i movimenti ai compagni.

Tutta la squadra è sembrata molto attenta e concentrata, si lavora con impegno e allegria. Per la trasferta di domenica tra gli indisponibili ci saranno anche Vicentini e Irmici.