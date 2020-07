E' appena terminata l'estate e ci si prepara già alla stagione invernale. Per questo domani mattina alle 10, presso la sala consigliare, lo Sci club "Antonio Tartaglia" di Casalbordino presenterà le iniziative per la stagione 2012/2013. Sarà presente anche il campione olimpico di Nagano 1998, Antonio Tartaglia, originario proprio di Casalbordino.

Sarà il sindaco Remo Bello a fare gli onori di casa, accogliendo il campione a cui è stato intitolato il club. Dopo i successi in pista, in coppia con Huber, oggi Tartaglia è responsabile della preparazione atletica e coordinatore per la coppa del mondo maschile della Nazionale italiana di bob. Domani sarà nel suo paese d'orgine insieme a tutti gli appassionati di montagna e sport invernali, pronti ad aspettare la prima neve per lanciarsi sulle piste abruzzesi e non solo.