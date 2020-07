Con la prima sessione di prove ufficiali ha preso il via il weekend del Gran Premio di Aragò, in Spagna. Prima giornata caratterizzata dalla pioggia, che ha sopreso i piloti della Moto 2 pochi minuti dopo il loro ingresso in pista. Tutti ai box e via con l'assetto da bagnato. Il turno Fp1 è stato dominato da Espargaro, Luthi e Andrea Iannone, che alla fine ha staccato il miglior tempo, con 2'07.981, unico pilota a scendere sotto il muro dei 2 secondi e 8.

Molto più indietro il leader del mondiale e candidato numero uno alla vittoria Marc Marquez, giunto settimo. Si proseguirà ora con il lavoro ai box e i prossimi turni in pista, con un occhio alle previsioni meteo per capire come evolverà la situazione nei prossimi due giorni. Nel secondo turno di prove, poi, Iannone ha confermato di avere un buon passo, terminando però sesto in classifica. Dei "big" solo Luthi gli è stato davanti, mentre Marquez è rimasto attardato.

Per il pilota vastese, in sella alla Speed Master, queste buon sensazioni del primo giorno sono un ottimo biglietto da visita per approcciare la gara. In classifica iridata Iannone si trova terzo, dovendosi difendere dalla rimonta di Luthi, ma con buone possibilità di recuperare su Espargaro e, anche se sembra ormai difficile, su Marquez.

"Sono contento per le prove di oggi: siamo stati molto veloci questa mattina, e anche nel pomeriggio siamo stati abbastanza competitivi- ha dichiarato il pilota vastese a fine giornata-. Nel secondo turno abbiamo preferito concentrarci sul setting per il bagnato, per vedere se c'era la possibilità di migliorare o no. Abbiamo notato che le cose cambiano molto in base alla quantità di acqua in pista e sicuramente oggi pomeriggio la pista era più lenta. I piloti con i tempi più veloci sono molto forti, ma siamo tranquilli e soddisfatti. Bisognerà capire come sarà il tempo per la gara. Sembra sia possibile che faccia bel tempo e, in tal caso, sarebbe molto utile riuscire a fare qualche giro sull'asciutto domani. Ringrazio la squadra, il team, le persone che lavorano per me e i miei tifosi.

Se la gara dovesse essere bagnata Iannone potrà far valere la sua classe e soprattutto la maggiore prestanza fisica rispetto agli avversari. Riuscire ad avanzare ancora e conquistare posizioni nel mondiale sarebbe il modo migliore per presentarsi in sella alla Ducati nel 2013.