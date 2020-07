Ex Tribunale decadente, Sputore:

"Oggi non abbiamo un centesimo per fare quei lavori". Così Vincenzo Sputore, assessore al Patrimonio del Comune, replica a don Michele Ronzitti, cappellano della chiesetta di Genova Rulli, inserita nell'omonimo complesso che tanti anni fa era sede del Tribunale di Vasto.

L'ex palazzo di giustizia di via Anelli, nei pressi dell'arco di Porta Nuova, è fatiscente. Abbandonato da anni. Don Michele, in una lettera aperta al sindaco Lapenna, lancia l'allarme: degrado e infiltrazioni d'acqua potrebbero mettere a rischio la stabilità del tetto e del piano superiore.

"Don Michele non ha tutti i torti", ammette Sputore. "Noi periodicamente andiamo a ripulire il complesso Genova Rulli e torneremo a farlo. Ma al momento non possiamo eseguire nessun costoso restauro di una struttura che, tra l'altro, non è neanche di proprietà comunale. L'uso del palazzo è stato assegnato al Comune di Vasto per 99 anni. Lo prevede una convenzione firmata anni fa, durante l'amministrazione Pietrocola, con la Diocesi di Chieti-Vasto. In passato abbiamo chiesto un preventivo di spesa per la ristrutturazione: la cifra preventivata è di 6 milioni di euro. Ma noi oggi non abbiamo un centesimo per fare quei lavori".