“Mi fa piacere che a distanza di un paio di mesi anche il comandante del Porto smentisca clamorosamente l'assessore Sputore. Lui e la sua amministrazione comunale vengono sbugiardati da chi sta compiendo, oggi, una indagine per verificare situazioni illegali che compromettono la completa balneabilità del nostro mare”. Lo afferma Nicola Del Prete, consigliere comunale di Futuro e libertà, che ad agosto era stato protagonista di un botta e risposta polemico in aula con Vincenzo Sputore, assessore ai Servizi, sugli scarichi di Vasto Marina.

Del Prete per dire che Sputore "è stato clamorosamente smentito" fa riferimento a queste dichiarazioni rilasciate a Zonalocale.it dal tenente di vascello Giuliano D'Urso, comandante della Guardia costiera di Vasto: "La nuova condotta di scolo delle acque bianche realizzata la scorsa estate non è stata ancora attivata perché dentro la tubatura confluivano acque compromesse. Stiamo investigando sulle cause, riconducibili probabilmente all'impianto fognario molto vecchio e, dunque, fatiscente. Il sospetto è che ci siano delle rotture da cui fuoriescono i liquami".