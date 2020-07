Torna anche quest'anno l'appuntamento con "Puliamo il mondo", promosso da Legambiente Vasto e Legambiente del Vastese, nei comuni del territorio. Un'iniziativa che mira all'educazione ambientale dei ragazzi delle scuole. Il progetto, che toccherà diversi comuni del Vastese, ha preso il via questa mattina da San Buono, dove i volontari di Legambiente, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, il Corpo forestale, il Gruppo Comunale di Protezione Civile ed il CEA regionale Centro APE d'Abruzzo, hanno realizzato con le scuole del luogo un percorso educativo e di raccolta dei rifiuti che ha interessato le strade del centro storico, il parco giochi e la Villa comunale.

Il primo momento della giornata è stato l'incontro con il Comandante della Stazione del Corpo forestale di Gissi, Giuseppe Fidelibus, che, attraverso una lezione multimediale, ha illustrato il processo di differenziazione dei rifiuti. Poi si è passati alla pratica, con la pulizia degli spazi pubblici del paese. "L'entusiasmo vissuto in questo momento di protagonismo -commentano i responsabili di Legambiente- è un segnale importante anche per la generazione adulta che, soprattutto nei piccoli centri, è sempre più chiamata a mantenere viva l'attenzione su questi presìdi che rappresentano un patrimonio ambientale, culturale e sociale fondamentale".

Soddisfatto anche il sindaco di San Buono, Denisso Cupaiolo: "E' importante per noi mantenere vivo questo appuntamento che ci accompagna da diverso tempo. In particolare, grazie a quest'ampia collaborazione ed al supporto dei miei consiglieri: Manuela Pedoni e Simone Cupaiolo, anche quest'anno siamo riusciti nell'intento, con l'impegno sempre più forte di migliorare le nostre politiche ambientali di gestione del territorio. Proprio in questa direzione va il lavoro svolto dal nostro assessorato all'ambiente che si sta adoperando per la formulazione ed avvio di un progetto di raccolta differenziata porta a porta e per l'implementazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile già approvato".

Il prossimo appuntamento di "Puliamo il mondo" si svolgerà domani a San Salvo, mentre la prossima settimana sarà la volta di Vasto e Scerni.