Sulla vicenda relativa alla gestione della piscina comunale di Vasto, il Comune rischia di pagare una multa pesantissima all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Lo afferma Sergio Ialacci, della cooperativa Co.me.te, che ha gestito lo stadio del nuoto di via dei Conti Ricci fino al 2011. Lo scorso anno la gara d'appalto è stata vinta dalla Sport Management di Verona.

"Nel merito dell’indagine condotta dall’Avcp (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) sulle presunte violazioni delle obbligazioni del Bando di Appalto per la piscina comunale di Vasto e sulla presunta mancata vigilanza e controllo da parte dell’Ente appaltante, Comune di Vasto - dichiara Ialacci - l’Autorità – dopo aver informato del’indagine, richiesto, acquisito agli atti e valutato la documentazione di risposta prodotta dall’Ente – con atto 86693 dell’11/09/2012 ha stabilito che, le motivazioni addotte a difesa sui principali punti contestati, non hanno prodotto un giustificato motivo sul comportamento di stallo assunto dell’Amministrazione.

In particolare riconosce, prendendo atto anche dall’ordinanza del Tribunale del Lavoro di Vasto e dei documenti prodotti dal sottoscritto, la palese ed effettiva violazione delle norme in materia contrattuale operate della Sport Management SpA, inosservanze che avrebbero dovuto costituire motivo di intervento da parte dell’Amministrazione, in qualità di stazione appaltante;

L’Autorità ha ingiunto al Comune di Vasto venti giorni per comunicare gli eventuali provvedimenti che intende assumere. Di fronte all’evidenza dei fatti, ormai inequivocabilmente sanciti da diversi organi giurisdizionali, personalmente credo che qualsiasi soggetto privato o, a maggior ragione, pubblico, debba ricorrere a soluzioni concertative che possano almeno limitare risvolti più penalizzanti; al contrario invece, sembra che l’Ente continui a perseverare illogicamente una linea priva di ogni fondatezza, esponendosi alle ormai certe pesanti sanzioni da parte delle Autorità di controllo, forse solo perchè a carico, purtroppo, dei soliti contribuenti".

Nelle scorse settimane il Tribunale del lavoro di Vasto ha emesso un'ordinanza con cui obbliga la società che gestisce lo stadio del nuoto a riassumere 7 lavoratori della cooperativa Co.me.te. che non avevano accettato le nuove condizioni contrattuali e a ripristinare le condizioni precedenti.