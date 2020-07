Pattugliamenti e posti di blocco. Forze dell'ordine in divisa e in borghese per tenere sotto controllo Vasto e la riviera nel week-end di San Michele. "Abbiamo disposto un'intensificazione dei controlli in vista delle festività patronali", ha annunciato il sottotenente Loredana Lenoci, comandante del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri.

Raddoppia l'attività di tutte le forze di polizia. Per il fine settimana è facile prevedere un massiccio afflusso di gente nel centro storico e nel luna park di viale Paul Harris, ma anche nei locali: come negli anni scorsi, la strada che collega via Conti Ricci alla circonvallazione Istoniense è stata chiusa al traffico per tutta la settimana. Le attenzioni di polizia, carabinieri e finanza si concentreranno anche su quella zona, dove in passato hanno scoperto spacciatori e ladri.

Il rischio furti c'è sempre nei giorni di festa. Spesso gli ignoti prendono di mira ville e appartamenti proprio nelle serate in cui migliaia di persone sono in giro per trascorrere qualche ora di relax. Ladri acrobati erano stati arrestati lo scorso anno durante la Notte Bianca.

Verranno presidiate le strade della riviera nel tentativo di bloccare l'arrivo di carichi di droga ed evitare la guida in stato di ebbrezza. Controlli antidroga sono già stati eseguiti nei giorni scorsi davanti alle scuole.

La polizia municipale svolgerà il servizio notturno sulle strade della città.