Una tappa del giro d'Italia partirà da San Salvo. E' la prima volta che la cittadina abruzzese ospita la carovana rosa. Domenica a Milano ci sarà la presentazione dell'edizione 2013 che, salvo imprevisti dell'ultima ora, vedrà la presenza della tappa San Salvo-Pescara. L'edizione 2013 del Giro partirà da Napoli, per arrivare a Brescia. Per la prima volta è inserita nel percorso la temibile salita del Galibier, la montagna su cui Pantani fece la sua impresa al Tour de France vinto nel 1998. E ci saranno le Tre Cime di Lavaredo.

La carovana del giro arriverà a San Salvo proveniente dalla Puglia, per poi dirigersi verso nord. La tappa tutta abruzzese potrebbe non essere completamente pianeggiante ma vedere la presenza della salita di Passolanciano. San Salvo ospiterà così il Villaggio allestito in occasione della partenza delle tappe. Dovrebbe mancare l'emozione dell'arrivo, con le conseguenti premiazioni, ma gli appassionati potranno vedere "da vicino" e in un momento di relativa tranquillità i campioni delle due ruote. I dettagli, però, verranno svelati solo domenica nella presentazione ufficiale.

Di certo, nel convincere gli organizzatori della grande corsa a tappe a scegliere San Salvo, ha giocato il grande impegno del gruppo sansalvese D'Angelo & Antenucci nel mondo del ciclismo.