Riparte l'attività del Circolo di Burraco, che lo scorso anno ha inaugurato la sua sede in via delle Cisterne. "Nel nuovo anno sociale- spiega la presidente Marisa Di Falco- organizzermo corsi per principianti, tornei a coppie di diverso livello, oltre ad eventi e manifestazioni. Tra le iniziative su cui stiamo lavorando ci saranno un appuntamento di beneficenza, dedicato alla raccolta fondi per Telethon, come da invito della Bnl e un Torneo Regionale.

Questo-spiega Marisa Di Falco- potrebbe diventare un appuntamento fisso. In queste occasioni si allestiscono 34/40 tavoli da gioco, che vuol dire avere 150 persone da fuori nella nostra città".

Sono aperte quindi le iscrizioni all'anno associativo 2012/2013, con la novità di poter acquistare una tessera ad ingressi, per chi pensa di frequentare saltuariamente il circolo. Per informazioni è possibile telefonare al numero 349.0662144.