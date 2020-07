"La conferma me l'hanno data pochi minuti fa. Renzi tornerà il primo ottobre", dice Domenico Molino pochi minuti prima delle 19. Il rottamatore torna in Abruzzo a distanza di un mese. Il 2 settembre, infatti, era stato a Vasto. A Palazzo D'Avalos aveva presentato il suo libro (Stil novo-La bellezza da Dante a Twitter) e lanciato la campagna elettorale in vista delle primarie con cui il centrosinistra sceglierà il candidato premier.

Renzi aveva parlato anche del tormentone politico degli ultimi 12 mesi: la famosa foto di Vasto, che per il sindaco di Firenze non è quella con Bersani, Di Pietro e Vendola sul palco di Palazzo D'Avalos. "La mia foto di Vasto siete voi", aveva detto scattandone un paio alla platea che lo stava ascoltando.

"E' ufficiale: Renzi torna in Abruzzo", annuncia Molino, consigliere comunale del Pd vastese e rottamatore della prima ora. "Il primo ottobre il suo giro d'Italia in camper toccherà L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti. Ha dato anche la disponibilità per un paio di tappe intermedie. Sto provando a farlo tornare anche nel Vastese".

Nei giorni scorsi a Vasto si è costituito il circolo per Renzi presidente. Il coordinatore è Luigi Celenza, suo vice Annamargareth Ciccotosto, tesoriere Ezio Di Santo.