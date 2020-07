Una maglia del Vasto Rugby con il numero 14 stampata sul retro. Questo il regalo che gli Arciglioni hanno voluto fare a Massimo Mascioletti, leggenda vivente dell’ovale italiano che mercoledì 26 settembre ha condotto un allenamento speciale dei biancorossi assieme a due stimati tecnici, entrambi ex dell’Aquila Rugby, Massimo Di Marco e Massimo Alfonsetti.

Ma quello che i giocatori vastesi hanno ricevuto da due ore di allenamento sul campo è di sicuro un dono ben maggiore della maglia che l’ex tecnico della Nazionale ha promesso di indossare. I tre tecnici aquilani sono stati accolti dai ragazzi della formazione seniores e da quelli della under 20 sul campo del circolo tennis di San Salvo Marina. Prima lezione tattica alla lavagna, poi Arciglioni in campo per alcuni esercizi sulla difesa. Di Marco e Alfonsetti sul terreno di gioco, Mascioletti a bordo campo per una lezione che si spera i biancorossi abbiano tenuto a mente.

Quindi il tris di tecnici d’eccezione ha separato i vastesi in due gruppi. Gli avanti sono stati affidati alle cure di Alfonsetti che li ha istruiti su stabilità e tecnica di spinta in mischia ordinata. I trequarti, guidati congiuntamente da Mascioletti e Di Marco hanno lavorato a fondo sullo schieramento difensivo e sull’uno contro uno al placcaggio. Meritati applausi e ringraziamenti hanno concluso una seduta di esercizi da ricordare.

(Ufficio stampa Vasto Rugby)