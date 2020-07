Tre fertilizzanti in formula gel. Con questi prodotti l'azienda Puccioni spa si presenta a Cesena, dove fino a domani si svolge Macfrut, la fiera dedicata al settore ortofrutticolo.

"I fertilizzanti in formula gel – dice Mario Puccioni, amministratore delegato dell’azienda vastese – sono il frutto di un lavoro che ha visto impegnati i tecnici di laboratorio da più di due anni. Le maggiori difficoltà incontrate, riguardavano la stabilità del formulato e la possibilità di integrare le due componenti, quella organica con quella minerale. Oggi siamo particolarmente soddisfatti dei risultati, con una soluzione che, asseconda del suo utilizzo, può essere impiegata per la fertirrigazione o l’applicazione fogliare. La gamma, al momento, è composta da tre prodottiL: J-Drip, J-Fol, J-Fense, con un assorbimento del 20% in più".