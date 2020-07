Per molti studenti universitari a Roma l'attesa di una borsa di studio è vana. I fondi per i meritevoli sono stati tagliati, compromessi dagli sprechi del Consiglio regionale. Le vicende politiche del Lazio e le inchieste che hanno portato alle dimissioni del governatore della Regione, Renata Polverini, si ripercuotono anche sugli studenti vastesi iscritti alle Università della capitale. Lo ha detto Antonio Del Casale, segretario del Pd di Vasto, intervenendo all'assemblea nazionale degli amministratori del Partito democratico, svoltasi a Roma alla presenza di Bersani. Del Casale ha parlato per secondo, dopo il presidente della Provincia di Perugia, Marco Vinicio Guasticchi, e prima di Piero Fassino, sindaco di Torino. Oltre a Del Casale, all'assemblea c'erano anche il segretario provinciale del Pd Camillo Di Giuseppe, e i dirigenti del Vastese Nicola Della Gatta, Giuseppe Forte, Lina Marchesani, Angelo Pollutri e Federica Mariotti.

