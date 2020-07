Acqua liscia o gassata. Basta aprire il rubinetto. A San Salvo arrivano le fontane ecologiche. Il via libera alla proposta del Movimento 5 Stelle è arrivato dalla Giunta municipale che, con la delibera numero 70, "ha approvato una convenzione per l'installazione e l'esercizio di distributori di acqua microfiltrata", si legge in una nota del municipio.

"Lavoriamo per promuovere stili di vita responsabili e rispettosi dell’ambiente", commenta il sindaco, Tiziana Magnacca. "In quest’ottica, è importante valorizzare l’uso dell’acqua pubblica locale per ridurre la produzione di rifiuti plastici. Ridurre il consumo di bottiglie di plastica significa anche ridurre l’energia occorrente per produrle e l’inquinamento dovuto al loro trasporto. Queste fontane ecologiche porteranno solo vantaggi alla città e saranno a costo zero per il Comune.

Abbiamo accolto favorevolmente e con entusiasmo la proposta del Movimento 5 Stelle. A breve - annuncia il sindaco - diventerà realtà e i cittadini avranno a disposizione acqua, anche gassata, ad un prezzo vantaggioso rispetto alle acque imbottigliate. Continuiamo nel nostro impegno per la salvaguardia dell’ambiente, ringraziando fin da ora i cittadini per la collaborazione che vorranno dare, perché l’ambiente, per essere tutelato, ha bisogno dell’impegno di tutti".