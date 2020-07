"Un angelo che il Signore ci aveva prestato è tornato nell'aldilà". E' emozionato nel ricordare Maria Giulia Moretta. Raimondo Pascale la conosceva da quando erano giovanissimi. E' stato lui a pronunciare ieri l'orazione funebre nella chiesa di San Nicola, troppo piccola per contenere le mille persone che hanno voluto salutare per l'ultima volta l'insegnante-benefattrice nota e amata in città.

"Si può dire che c'era tutta San Salvo", dice Pascale, che ricorda quando conobbe la giovane Maria Giulia: "Una ragazza appassionata della chiesa e della vita. Tutta la sua esistenza è stata donazione per gli altri. Il dono di un'educatrice di coscienza nella comunità in cui viveva, educatrice di giovani nella scuola", insegnava all'Istituto tecnico commerciale di San Salvo, "e nella parrocchia. Con me e altre persone fondò la cooperativa Nuova solidarietà, di cui era presidente. Propose lei il nome, su sui eravamo titubanti. Ci disse: Dobbiamo essere solidali e preoccuparci del futuro dei giovani. Anche noi eravamo molto giovani. Eppure era già un passo avanti, guardava più in là. E ha avuto ragione. Maria Giulia se n'è andata con discrezione".

Le sue condizioni di salute erano tornate preoccupanti a luglio. "Aveva avuto un problema serio vent'anni fa. Da 70 giorni aveva iniziato a soffrire per una pericardite. A luglio era stata operata a Chieti, poi era tornata a casa e poi ancora in odpedale. Aveva scelto Ancona, dove già si era curata vent'anni fa. Alle esequie c'erano tutti, perché tutti le volevano bene".