Si intitola "Come ti vorrei" il nuovo brano inedito interpretato da Alberta Stampone, la giovanissima cantante vastese che sta ottenendo ottimi riscontri nel suo percorso artistico. Il brano è stato pubblicato ieri nel suo canale Youtube. Il brano si avvale della musica di Toni Petti e degli arrangiamenti di Salvatore Langiano e Gennaro Cannito e Vincenzo Mancini.

E' stato presentato in anteprima ad Isernia la scorsa settimana, in occasione del Festival della Musica Italiana d'autore, che vede come direttore artistico Dario Salvatori, noto critico musicale. Anche Alberta, come Michael Zappitelli, proviene dall'esperienza della Corale Warm Up fondata e diretta da Sandro Bronzo.

Al suo attivo ha già brillanti piazzamenti in manifestazioni come "Una città in musica" e il "Festival di Pescara". Dopo aver maturato esperienza intepretando cover, Alberta si sta cimentando in brani inediti, avvalendosi della collaborazione di ottimi musicisti.

Un percorso in ascesa, quindi, per questa ragazza dalla voce potente e decisa, che sta lavorando sodo per preparare nuovi lavori e qualche sopresa per il futuro.

Per ora si può ascoltare "Come ti vorrei", brano dal ritmo deciso, che è un preludio ad un intero cd di brani inediti.