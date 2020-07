Costerà 14mila euro il concerto di Sergio Caputo. Stamani il Comune di Vasto ha ufficializzato il calendario delle manifestazioni di San Michele. Sabato 29 e domenica 30 settembre i festeggiamenti in onore del patrono della città, preceduti da polemiche sui ritardi nell'organizzazione e sull'intralcio al traffico creato da una giostra che aveva ristretto di oltre la metà l'ampiezza della carreggiata in via dei Conti Ricci, una delle strade più trafficate.

Oggi un comunicato stampa del municipio ufficializza lo striminzito calendario, che costerà complessivamente 50mila euro alle casse municipali. "Due le bande, Città di Gioia Del Colle e Città di Lecce, che si esibiranno in Piazza Lucio Valerio Pudente alle ore 10,30 e alle ore 21 del 29 e del 30 settembre. Il concerto di Sergio Caputo si terrà alle 22 di domenica in Piazza Rossetti. A seguire lo spettacolo pirotecnico in località Trave, Parco Muro delle Lame".

I costi - Così, in base a quanto comunicato dall'amministrazione comunale, sono ripartiti i 50mila euro stanziati: "diecimila per i fuochi pirotecnici, 8 mila per le due bande, 11 mila per le luminarie, 14 mila per il concerto di Sergio Caputo e 7 mila per tasse, logistica e servizi

Le celebrazioni religiose - Come da tradizione, a Santa Maria Maggiore verranno celebrate le messe del San Michele: sabato alle 7,30, 8,30, 9,30, 11 e 19; domenica alle 7,30,10, 11,15 e alle 18.

Dopo la messa di domenica pomeriggio, la statua del Santo uscirà per la processione solenne presieduta dall'arcivescovo di Chieti-Vasto, Bruno Forte. Il serpentone di fedeli percorrerà Via Santa Maria, Corso De Parma, Piazza del Popolo, Via Adriatica, Via Barbarotta, Piazza Caprioli, Via Del Forno Rosso, Via Marchesani, Piazza Diomede, Piazza Rossetti, Corso Italia e Via San Michele.