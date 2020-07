Apertura straordinaria all'Agenzia per la promozione culturale-Servizio politiche culturali di Vasto, in occasione delle giornate Europee del patrimonio 2012. Sabato mattina, nella struttura di via Michetti, sarà possibile consultare libri e visionare materiale fotografico relativi al patrimonio territoriale. Inoltre, su concessione della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo - Chieti, saranno proiettate immagini di reperti esposti nel Museo Archeologico del Vastese.

Un appuntamento che segna un'apertura del patrimonio culturale italiano all'Europa, visto che le giornate si svolgono in 50 Paesi europei. Gli obiettivi delle Giornate Europee sono quelli di sensibilizzare i cittadini europei alla ricchezza e alla diversità culturale dell'Europa, creare un clima ideale per fare accettare il ricco mosaico delle culture europee e favorire una più grande tolleranza in Europa che vada al di là delle frontiere nazionali, sensibilizzare il grande pubblico e il mondo politico alla necessità di proteggere il patrimonio culturale.

L'apertura del Centro di via Michetti sarà sabato 29 dalle 9 alle 13.