E' giovanissimo, appena 12 anni, ma ha un percorso musicale che ha fatto segnare già tappe importanti. Michael Zappitelli è il volto, o meglio la voce, più interessante del panorama musicale vastese. Il talento non gli manca e, in questi ultimi due anni, anche i riconoscimenti. Ha già diversi concorsi vinti all'attivo, tanti amici che stravedono per lui e una famiglia che mantiene salda la rotta.

Perchè il rischio è quello di bruciarsi presto, catapultato nel magico mondo della televisione. Michael sta partecipando al programma di Rai Uno "Ti lascio una canzone", condotto da Antonella Clerici il sabato in prima serata. Nella scorsa puntata, insieme ad altri 3 ragazzi ha dato vita al quartetto F.A.M.E., creato con le iniziali dei nomi dei giovani cantanti. Ma il rimando alla celebre serie tv "Saranni famosi", con la scuola in cui i giovani talenti maturavano le loro carriere artistiche, è inevitabile.

Anche gli addetti ai lavori, a cominciare dal direttore dell'orchestra Leonardo De Amicis, hanno visto in questi ragazzi un grande talento. E, ci si perdoni lo sguardo "di parte", Michael sicuramente si è dimostrato tra i più preparati. Le esperienze fatte con la Corale Warm Up diretta da Sandro Bronzo, le lezioni e i preziosi consigli del suo maestro di canto Stefano De Libertis, i tanti concorsi che lo hannno visto protagonista, sono sicuramente un bel bagaglio da portare con sè.

Da Vasto tutti lo seguono con attenzione, augurandosi che questa importante vetrina sia solo il trampolino di lancio verso una carriera artistica brillante e duratura.

Il prossimo appuntamento sarà sabato sera, con la nuova puntata di "Ti lascio una canzone". Per ora, si può rivedere l'esibizione in cui i 4 ragazzi hanno interpretato "Due".