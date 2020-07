Marco Materazzi per la seconda volta in Tribunale a Vasto. Si è chiusa oggi la vicenda legale che vedeva l'ex campione del Mondo 2006 parte lesa nel processo per diffamazione intentato nei confronti di un operaio 45enne vastese.

Servizio di Michele D'Annunzio - Riprese e montaggio di Eduardo D'Addario