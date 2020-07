"Se il divertimento vuol dire distruggere gli alberi allora preferisco portare mia figlia alla Villa". Sono le parole di P.P., un cittadino vastese, indignato dopo aver visto la scena che ha fotografato con il suo cellulare e inviato a Zonalocale.it. Una delle giostre posizionate nell'area di viale Paul Harris-via dei Conti Ricci, ha parzialmente sradicato uno degli alberi piantati lungo la strada non molto tempo fa.

"La cosa che mi lascia perplesso è che quando sono venuti dal Comune per far togliere la giostra che occupava via dei Conti Ricci, ci sono passati davanti e non hanno detto nulla". Ancora problemi, dunque, per il Luna park allestito per le feste patronali, che in pochi giorni ha creato non pochi disagi. E' quantomai evidente, che la location scelta per posizionare le giostre non è quella più adatta.

Chissà che con tutte le polemiche sollevate quest'anno (così come negli altri anni) non si riesca a progettare per il prossimo anno una sistemazione più consona e che crei megno disagi ai cittadini.