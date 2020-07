L’uomo-pesce è indignato:

Costanzo Marinucci è indignato. L'uomo-pesce che ha salvato 5 persone dall'annegamento e ogni anno compie da oltre mezzo secolo la traversata a nuoto dalla riserva di Punta Aderci a Vasto Marina si sente dimenticato.

"Ho salvato 5 vite umane", tuona il professore in pensione, che per quel gesto eroico ha ottenuto la medaglia d'oro al valor civile. Alcuni anni fa "il Papa stilò la scala dei valori cui i giovani devono far riferimento. Al primo posto mise lo sport, che io pratico tutto l'anno per prepararmi alla dura traversata" che compie con naturalezza nonostante abbia superato la soglia dei 70. "Ma ho visto che sul sito internet del Ministero dell'Interno vengono pubblicati i nomi di tutti coloro che hanno salvato persone dall'annegamento. Manca solo il mio nome".

Poi propone la sua candidatura al Premio San Michele, che ogni anno viene assegnato in concomitanza con le feste patronali: "Sono o non sono una bandiera di questa città? Una bandiera è una bandiera solo se viene sventolata a dovere".