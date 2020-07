Avevano messo a segno il loro colpo in un bar-tabaccheria di Torrebruna. Ma i carabinieri li hanno intercettati mentre viaggiavano a bordo di una Fiat Marea, risultata anche questa rubata, in direzione Campania. Erano le prime luci dell'alba quando la pattuglia del Nucleo operativo radiomobile di Isernia ha notato l'auto, intimando l'alt.

I tre uomini hanno però superato il posto di blocco a folle velocità, facendo scattare l'inseguimento. Quando si sono resi conto di non poter proseguire oltre, hanno abbandonato l'auto a bordo strada e si sono dati alla fuga nelle campagne circostanti facendo perdere le loro tracce. I carabinieri hanno recuperato l'auto, all'interno della quale c'era il bottino del colpo messo a segno nel comune del Vastese: stecche di sigarette, valori bollati, gratta e vinci, bottiglie di alcolici e un tv al plasma.

La vettura era stata rubata in provincia di Frosinone. Per tutta la mattina i militari sono stati impegnati in battute di ricerca nei territorio circostanti il luogo dell'inseguimento, senza però riuscire a rintracciare i tre malfattori. La refurtiva, auto compresa, è stata recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari, non prima di aver effettuato controlli utili a ricercare prove per le indagini.