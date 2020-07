Il clan "Shalom" del gruppo Agesci Vasto1, sempre molto attento alle iniziative di solidarietà, ha aderito alla campagna promossa dall'associazione romana "Una breccia nel muro" (clicca qui), che in questo fine settimana sarà nelle piazze italiane con lo slogan "Contro l'autismo scende in campo il peperoncino". Infatti, l'associazione si propone di" fare breccia nelle barriere che sono intorno a ogni disabilità, con un'attenzione particolare all'autismo", favorendo anche la ricerca scientifica. Questo attraverso progetti che mirano ad un'assistenza e ad un percorso di integrazione a favore di persone disabili.

Nei giorni 28,29 e 30, i ragazzi del Clan saranno nelle piazze vastesi per offrire una pianta di peperoncino a fronte di una donazione di 10 euro. "Se qualcuno non potesse raggiungerci in piazza ma volesse ugualmente fare una donazione -spiegano i responsabili del gruppo scout- può scriverci all'indirizzo clanshalom@hotmai.it e terremo da parte le piantine".

Gli appuntamenti sono:

Venerdì 28

Corso Italia (11-13)

Sabato 29

Piazza Pudente (11-13)

Domenica 30

Piazza Pudente (11-13)

Piazza della Repubblica-chiesa S.G. Bosco (11-13)