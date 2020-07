Il Vasto Marina pareggia ancora, finisce infatti con il risultato di 1-1 l'incontro contro il Casalincontrada, valevole per la quinta giornata del campionato di Eccellenza abruzzese. Quando la partita sembrava ormai avviata verso lo 0-0 è arrivato il vantaggio dei padroni di casa all'88' con un gol di Beniamino. Il Vasto Marina, diretto dalla panchina dall'allenatore in seconda Simone Di Santo, Lemme è squalificato fino al 10 ottobre, non si è perso d'animo e al 92' è riuscito a pareggiare con Catenaro.

Questi i risultati della quinta giornata. Casalincontrada-Vasto Marina 1-1, Città di Giulianova-Francavilla 2-1, Civitella Roveto-Altinrocca 1-3, Guardiagrele-Alba Adriatica 1-1, Montorio 88-Miglianico 1-0, Pineto-Sulmona 1-4, San Salvo-Capistrello 0-1, Santegidiese-Sporting Ortona 1-2, Torrese-Rosetana 1-3.



Classifica. Civitella Roveto 12, Altinrocca, Città di Giulianova, Montorio 88 e Pineto 10, Miglianico 9, Sulmona 8, Capistrello, Santegidiese e Sporting Ortona 7, Casalincontrada e Vasto Marina 5, Alba Adriatica, Guardiagrele, Rosetana, San Salvo e Torrese 4, Francavilla 3.



Prossimo turno, domenica 30 settembre. Alba Adriatica- Capistrello, Altinrocca-Pineto, Civitella Roveto-Torrese, Francavilla-Monotrio 88, Miglianico-Santegidiese, Rosetana-Casalincontrada, Sporting Ortona-Guardiagrele, Sulmona-Città di Giulianova, Vasto Marina-San Salvo.