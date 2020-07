Caso Sallusti, le reazioni:

La condanna al cercere di Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, ha scatenato le reazioni del mondo dell'informazione. Riportiamo la nota pubblicata in evidenza sulla home page del sito web dell'Ordine dei giornalisti italiani. (clicca qui)

"Un'intimidazione a mezzo sentenza, un'intimidazione a tutti i giornalisti", è il commento di Enzo Iacopino, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, alla decisione della Corte di Cassazione di confermare la condanna a 14 mesi di carcere ad Alessandro Sallusti. "Le norme sosterranno pure la decisione, ma la conseguenza è devastante per la libertà di stampa.

Ogni organo di informazione vivrà questa decisione come una intimidazione. E il costo maggiore lo pagheranno i cittadini che avranno una informazione ancora meno libera. Mai avremmo immaginato di vedere che in Italia, Paese che continua a vantarsi di essere la culla del diritto, si va in galera per una opinione che l'interessato nega perfino di aver espresso. E resta quella domanda: come è possibile che per lo stesso reato si passi da 5.000 euro di multa a 14 mesi carcere in due gradi di giudizio? La Corte costituzionale ha scritto che la libertà di informazione è "la pietra angolare" del nostro sistema democratico. Da oggi si sentono preoccupanti scricchiolii".