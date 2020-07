Siano reintegrati i 7 lavoratori della piscina comunale che non hanno accettato le nuove condizioni contrattuali. A chiedere il rispetto dell'ordinanza emessa dal Tribunale del lavoro di Vasto è Andrea Bischia, consigliere comunale di Progetto per Vasto. Lo fa in un'interrogazione rivolta al sindaco, Luciano Lapenna. Sette istruttori di nuoto hanno vinto la battaglia legale per ottenere di essere reintegrati e alle stesse condizioni contrattuali della precedente gestione.



Il documento - "Il sottoscritto Andrea Bischia Consigliere comunale del gruppo consiliare di "Progetto per Vasto",

- alla luce della sentenza emessa dal Tribunale di Vasto che impone il reintegro degli ex lavoratori della piscina comunale di Vasto, che chiedevano a gran voce di far sì che la società aggiudicataria rispettasse le disposizioni del bando e cioè l'assunzione di tutti i lavoratori con le stesse condizioni economiche della precedente gestione;

-ravvisato che l'associazione sportiva vincitrice del bando è risultata vincitrice anche attraverso i 20 punti che vengono assegnati nel momento in cui si garantisce il riassorbimento di tutto il personale alle stesse condizioni contrattuali, viene da sé che disattendendo questo aspetto automaticamente non può risultare più la vincitrice della gara per la gestione della piscina comunale, ma verrebbe declassata.

- considerato altresì gli aumenti delle tariffe, praticate dalla società aggiudicataria, in contrasto con la riduzione dei minutaggi in acqua rispetto alla precedente gestione, non sono stati discussi in consiglio comunale;



chiede



- se ritiene essere di primaria importanza la soluzione del problema, del reintegro dei lavoratori, dando seguito alla sentenza emessa dal Tribunale di Vasto e ridare dignità ai soggetti che ingiustamente si sono visti sottratti il diritto al lavoro;

- come intende procedere di fronte alla questione degli aumenti delle tariffe, ben sapendo che ogni variazione della stessa deve essere rigorosamente discusso in Consiglio Comunale, e infine se ritiene necessario chiedere un consuntivo sulla gestione dell'ultimo anno per capire se il numero degli iscritti è in aumento o in diminuzione e relazionarlo in consiglio comunale".