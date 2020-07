Turno infrasettimanale in programma oggi pomeriggio per il campionato di Eccellenza abruzzese. Il Vasto Marina, dopo il pareggio casalingo arrivato nel recupero ad opera del Guardiagrele, giocherà per la quinta giornata a Casalincontrada, squadra che in classifica ha 4 punti, proprio come i ragazzi di Mario Lemme, che non sarà in panchina a causa della squalifica rimediata fino al 10 ottobre, dopo l'espulsione per proteste di domenica. Al suo posto il vice Simone Di Santo.

I padroni di casa arrivano dalla sconfitta per 2-0 a Sulmona e hanno bisogno di fare punti proprio come gli ospiti, per questo si dovrebbe assistere a una partita combattuta.

Di seguito il programma della quinta giornata. Casalincontrada-Vasto Marina, Città di Giulianova-Francavilla, Civitella Roveto-Altinrocca, Guardiagrele-Alba Adriatica, Montorio 88-Miglianico, Pineto-Sulmona, San Salvo-Capistrello, Santegidiese-Sporting Ortona, Torrese-Rosetana.



Classifica. Civitella Roveto 12, Pineto 10, Miglianico 9, Santegidiese, Montorio 88, Città di Giulianova, Altinrocca 7, Sulmona 5, Capistrello, Casalincontrada, Vasto Marina, San Salvo, Torrese, Sporting Ortona 4, Francavilla, Guardiagrele, Alba Adriatica 3, Rosetana 1