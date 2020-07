Nel nome a volte può nascondersi il destino, è il caso di Valentino Cupaioli, un Valentino meno popolare del Dottor Rossi da Tavullia, ma altrettanto veloce sulle due ruote. Il nostro campione è nato a Vasto il 14 febbraio del 1991, vive a Sant'Antonio Abate e con il Di Cicco Racing Team ha già ottenuto delle importanti vittorie. Il ragazzo ha iniziato la sua carriera di pilota a soli 16 anni, dilettandosi nel motocross e nel supermotard. Per lui sono subito arrivati buoni risultati: nel 2008 a Termoli ha preso parte alla sua prima gara di motard classificandosi terzo. Nel 2010 ha gareggiato per il Trofeo Centro Sud Italia Supermotard classificandosi terzo per la categoria e primo per l'Abruzzo.



Nel motard si corre su piste miste, ossia con parti in asfalto che sono circa il 70% e parti di sterrato. La maggior parte delle piste sono dei kartodromi con annessa una parte di sterrato, non mancano però degli esempi di piste progettate appositamente per le gare in moto e quindi adatte nello specifico anche al motard. Dopo un lungo periodo di duri allenamenti, il promettente pilota vastese è pronto ad affrontare nuove sfide più in forma che mai. Quest’anno ha già gareggiato per il Trofeo Centro Sud Italia vincendo tre gare nella categoria S5 e riaffermando il suo primato per la regione.



Grazie alle ultime vittorie conquistate il 21enne ha già conquistato il titolo di vincitore nel Trofeo Centro Sud Italia 2012 con una gara di anticipo. Domenica 23 settembre a Limatola, in provincia di Benevento, ha vinto anche l’ultima gara. Insieme a lui gareggia il compagno di squadra Fabio D'Ascenzo, 19 anni di Montenero di Bisaccia, che ha iniziato a 14 anni, partecipando anche ad alcune gare di mini moto. A 17 anni è passato al motard girando nei circuiti abruzzesi e molisani. Nel Campionato Centro Sud Italia ha ottenuto risultati soddisfacenti: nell’ultima gara di domenica è arrivato terzo ed è anche terzo assoluto al termine del campionato.



Molto importante per i due ragazzi è anche il lavoro svolto da Daniele Di Cicco, pilota di supermotad, vincitore del titolo italiano 2009 trofeo HM 2011, che è anche meccanico e team manager. Di Cicco con la sua esperienza ha portato ad ottimi risultati i due giovani piloti, dando sostegno con tutte le sue potenzialità, riuscito a portare al massimo la preparazione delle moto e a seguire al meglio Valentino e Fabio nel campionato.