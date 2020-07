E' allarme furti e scippi a San Salvo, dove per far fronte a un'ondata di reati che sta diventando sempre più preoccupante, i carabinieri hanno intensificato i controlli. Dopo l'arresto di tre albanesi di 19, 21 e 22 anni, due dei quali finiti in manette per la seconda volta in venti giorni, continuano indagini e pattugliamenti a tappeto.

Servizio di Michele D'Annunzio - Riprese e montaggio di Eduardo D'Addario