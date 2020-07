Si riaprono le porte del PalaBcc, dopo qualche amichevole estiva, con la prima edizione del Trofeo San Michele di basket. La società Vasto Basket ha organizzato un quadrangolare che vedrà scendere in campo Bls Lanciano, Globo Giulianova e San Severo, oltre ai padroni di casa. Sarà l'occasione per testare il grado di preparazione in vista dell'ormai imminente inizio di stagione.

Per capitan Ierbs e compagni un buon banco di prova, di fronte a formazioni ben organizzate. Si parte venerdì, alle 19, con la prima sfida tra Bls Lanciano e Globo Giulianova, seguita, alle 21 da Vasto Basket-San Severo. Il giorno successivo, sabato 29 settembre, alle 19 si affronteranno le due formazioni sconfitte nelle sfide del giorno precedente, mentre alle 21 le due vincenti si contenderanno il Trofeo San Michele.

Sarà la prima uscita "ufficiale" della stagione, in cui si potranno vedere all'opera i nuovi arrivati alla corte di coach Di Salvatore. Un bell'appuntamento per tutti gli appassionati per poter tornare a "masticare" basket, prima dell'avvio ufficiale della nuova stagione sportiva, in cui i biancorossi saranno protagonisti nel campionato di C nazionale.