Il Gruppo consiliare di Progetto per Vasto ha provveduto a presentare un’interrogazione al sindaco di Vasto in riferimento alla questione degli accessi al mare dalla Statale 16 Adriatica verso la costa. L’atto consiliare si è reso necessario nella considerazione del fatto che questi varchi appaiono sempre più limitati, nel numero e negli spazi. Essi rappresentano, da sempre, un caratteristico passaggio per chi, turista, residente o operatore della piccola pesca volesse raggiungere a piedi tratti della costa vastese. Ormai da tempo, però, in modo costante, gli ultimi accessi rimasti sono divenuti impervi e pericolosi, situazione che arreca forte disagio a chiunque volesse utilizzarli.



A causa di iniziative private di vario genere, si è assistito alla chiusura di varchi da sempre esistenti e da sempre utilizzati. Inoltre, all’impervietà dei passaggi, si aggiunge il degrado dovuto all’indecorosa presenza di rifiuti abbandonati e difficilmente rimovibili proprio a causa della inaccessibilità dei luoghi.



Sono numerose, poi, le costruzioni abitative a ridosso della linea di costa e la loro insistenza sul territorio ha causato, di fatto, la privatizzazione degli accessi al mare prima utilizzati da chiunque.



I Consiglieri del Gruppo Progetto per Vasto, Massimo Desiati e Andrea Bischia, con l’interrogazione presentata, intendono sapere dal Sindaco:



1) Se, presso gli uffici comunali, esiste una mappa degli accessi dalla Statale 16 Adriatica verso la costa vastese;



2) Se non ritenga doversi eseguire la manutenzione di quelli ancora esistenti, almeno con lo sfalcio dei rovi e dell’erba e la pulizia dei luoghi, assicurandone così l’individuazione e l’agevole utilizzo;



3) Se, dopo doverosa ricognizione, non ritenga dover intervenire per riaprire gli “accessi al mare” non ancora definitivamente compromessi, ancora utilizzabili e che rappresentano peculiare caratteristica della nostra costa.