La Settimana del Pianeta Terra, promossa da Geoitalia, Federazione di Scienze della Terra, sarà presente anche a Vasto, grazie all'organizzazione di Vasto Scienza, centro culturale di Scienza ed Arte. Dal 14 al 21 ottobre sono tanti gli appuntamenti dedicati agli studenti delle scuole primarie e secondare organizzati dalla professoressa Rosa Lo Sasso, presidente di Vasto Scienza e dai sui collaboratori.

Quattro sono gli obiettivi definiti a livello nazionale per la Settimana del Pianeta Terra:

-diffondere la cultura geologica ed aumentare la visibilità delle geoscienze;

-divulgare il patrimonio inestimabile di conoscenza delle Scienze della Terra e mostrare la loro diretta applicabilità alla vita quotidiana;

-sensibilizzare le coscienze e creare consapevolezza del ruolo strategico delle Scienze della Terra per il futuro della Società;

-incrementare il dialogo tra geoscienziati, politici e decisori.

A Vasto e nel Vastese tutto ciò sarà possibile attraverso l'escursione alle Grotte del Cavallone, accompagnate da un laboratorio di geologia, con il laboratorio di geologia a cura di Geoplanet. E ancora con i laboratorio di ceramica organizzato da Creta Rossa, per toccare con mano i cambiamenti della materia. Non mancheranno poi le visite ai musei, un concorso fotografico e seminari con importanti relatori come il professor Giovanni Damiani, dell'Università della Tuscia, il professor Enrico Miccadei, dell'Università D'Annunzio e il geologo Daniele Taddei.

Una settimana, quindi, di interessanti appuntamenti, dedicati a far crescere nei ragazzi la consocenza scientifica e il desiderio di scoprire la storia del nostro Pianeta. Per informazioni è possibile rivolgersi alla professoressa Rosa Lo Sasso, vastoscienza@libero.it /cell. 3283812156 (dalle 16 alle 20).