Domenico D'Amario, venticinquenne di Casalbordino, si è classificato primo alle finali nazionali del Campionato italiano di darts (freccette), organizzate dalla Fidart, e svoltesi a Salsomaggiore Terme (PR) il 14, 15 e 16 settembre scorsi.

Il giovane Campione Italiano di categoria C, già vincitore del Campionato Provinciale, Regionale e "Sei regioni", ha raggiunto il gradino più alto del podio imbattuto, confermando le vittorie e i podi ottenuti nelle precedenti tappe nazionali, che valevano la qualificazione alla finale di Salsomaggiore.

Le finali, disputate in 3 giornate, l'hanno visto conquistare anche il titolo di Campione Italiano di Cricket insieme al marchigiano Matteo Torresi, con lui sul podio finale al terzo posto, e quarto nella categoria Doppio con Michele Di Totto.

Domenico, ora che è salito di categoria, si prepara per la Squadra Nazionale e per il 18° campionato europeo che si svolgerà in Germania il prossimo 29 giugno.

Erica Benedettelli