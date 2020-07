Non si spezza la catena di incendi nel Vastese. Oggi pomeriggio l’allarme è scattato in contrada Lebba, nella zona settentrionale del territorio comunale di Vasto. E’ lì che, per motivi ignoti, è scoppiato un rogo vicino alla linea ferroviaria. Allertati da un automobilista che ha telefonato al 115, sul posto è giunta una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell’Asilo. I pompieri hanno domato l’incendio, evitando che si potesse propagare pericolosamente aggredendo anche la strada ferrata. Nelle scorse settimane, sempre nella zona Nord del territorio di Vasto, erano scoppiati altri roghi, molti dei quali di natura dolosa all’interno della riserva naturale di Punta Aderci e nella fascia esterna di rispetto.