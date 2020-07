L'amministrazione comunale ha stanziato 50mila euro per le feste patronali di San Michele, che si terranno fra tre giorni. E' Nicola Del Prete, consigliere comunale di Fli, che aveva già sollevato la questione della mancanza di un cartellone per le feste a dare la notizia. "Con il prelievo dal fondo di riserva da parte del Comune di 50 mila euro, deciso dalla giunta, abbiamo avuto la conferma che per questa amministrazione comunale le festività per il Santo Patrono, San Michele Arcangelo, sono un evento straordinario, non previsto in bilancio".

Del Prete incalza:"Abbiamo avuto conferma con l'atto di indirizzo della giunta che in bilancio, per il Santo Patrono, la somma preventivata era di zero euro! Ma non è questo, adesso, il problema, visto che 50 mila euro sono stati prelevati dal fondo di riserva, in attesa di sapere se e quanto la Cassa di Risparmio darà al Comune come contributo - riprende il consigliere di opposizione - Sono curioso di sapere come procederà a questo punto il dirigente del settore Cultura e Turismo cui è stata affidata la gestione di questa vicenda, perché è del tutto evidente che, solo dopo l'impegno di spesa, potrà procedere alla determinazione con la quale decidere da come organizzare le imminenti festività del 28 e 29 settembre prossimi.

Di certo, fino a quando non sarà formalizzata la procedura, non sapremo che tipo di festa dobbiamo aspettarci, né siamo in grado di conoscere il programma attraverso i manifesti che in passato, di questi tempi, cioè tre giorni prima dell'inizio, erano già belli ed affissi. La verità è che quest'anno, come non mai, l'amministrazione Lapenna ha mostrato superficialità ed approssimazione al cospetto della festa per il Santo Patrono della città, perché reperire quattro giorni prima 50 mila euro prelevandoli dal fondo di riserva significa mancanza totale di programmazione".

L'esponente dell'opposizione si fa sentire anche sul posizionamento delle giostre in via dei Conti Ricci, che da ieri stanno creando notevoli disagi. "Una giostra ha occupato un tratto importante della carreggiata di via dei Conti Ricci, limitando anche un attraversamento pedonale. Sarà pure regolare secondo il codice della strada, visto che vi è una ordinanza di occupazione vistata dai vigili urbani e non ho modo di dubitare della capacità e della correttezza degli uffici, ma a volte c'è il buon senso che dovrebbe suggerire proposte diverse, più adeguate alle esigenze dei fruitori di quel servizio. Quella giostra verrà utilizzata dai più piccoli e sistemarla in mezzo alla strada con il traffico che non credo verrà completamente chiuso, non mi pare la migliore soluzione in tema di sicurezza".