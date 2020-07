Alessandro Del Piero è stato presentato domenica all'Allianz Stadium di Sydney, davanti ai suoi nuovi tifosi. Dietro questa operazione c’è un abruzzese, si chiama Lou Sticca, ed è lui che ha corteggiato, convinto e portato Pinturicchio a giocare da quelle parti, un grandissimo colpo per il calcio australiano. Agente Fifa, Sticca, che conosce anche la nostra città, è originario di Tocco Da Casauria e la sua è tra le tante famiglie abruzzesi costrette ad emigrare in Australia alla ricerca di lavoro, proprio come accaduto a molti vastesi partiti alla volta di Perth.



Una storia comune anche dalle nostre parti

Si, quella di tante persone di Vasto mi sembra la stessa storia degli abitanti di Tocco da Casauria. Dopo la guerra nel mio paese sono emigrati quasi tutti per l’Australia e in particolare per Melbourne, mio padre arrivò nel 1952. Anche voi ne sapete qualcosa, è brutto quando un popolo deve lasciare tutto per mantenere la famiglia, ma purtroppo è successo a tante regioni italiane, soprattutto in Abruzzo, Calabria, Veneto e Sicilia.



Ci parli delle sue origini

Io sono nato a Melbourne nel 1960, mentre i miei genitori sono nati a Tocco da Casauria. Quando mio padre partì aveva 18 anni, mia mamma invece nel 1958 e aveva 18 anni.



Ogni tanto torna in Abruzzo?

Certamente, l’ultima volta nel 2010 con tanti amici e mio cugino che ha tanti familiari che vivono ancora da quelle parti. Ricordo che faceva un caldo da morire, ma è bello stare nella terra del mio sangue.



Che lavori ha fatto?

All’inizio avevo un studio di assicurazioni insieme ad un altro socio, anche lui figlio persone originarie di Tocco che vivevano a Melbourne, poi nel 1996 mi è capitata l’opportunità di lavorare come direttore generale di una squadra di calcio, il Carlton Soccer Club. I primi calciatori noti che ho scovato sono stati Vincenzo Grella e Mark Bresciano che ho poi venduto all’Empoli.



Come le è venuto in mente di ingaggiare Del Piero?

Devo dire prima di tutto che io sono uno juventino fiero e sono andato appositamente dall’Australia a Torino per vedere allo stadio l’ultima partita di Alex nella Juventus contro l’Atalanta e la festa per il suo saluto. In quella occasione ho conosciuto suo fratello Stefano, che cura i suoi interessi, abbiamo iniziato a parlare e poi pian piano ci siamo avvicinati sempre di più. Del Piero è un simbolo per la Juventus, ma anche per l’Italia e per i tantissimi italiani che vivono all’estero. Portarlo a giocare qui ha più di un significato calcistico, è una chance per portare un italianissimo nella vita quotidiana di tutti gli italiani che sono lontani dalla loro terra di nascita, ha anche un valore sociale.



Soldi a parte perché secondo lei Del Piero ha fatto questa scelta?

Perchè vuole fare qualcosa per lo sport in una nazione come la nostra, dove sarà capace di attrarre sponsor e portare questo sport ad un livello più alto, un processo già iniziato con l’ufficializzazione del suo arrivo.



Cosa pensa dei risultati ottenuti dal calcio abruzzese?

Sono molto contento che il Pescara sia in Serie A, sarà molto difficile salvarsi, ma spero che faccia una bella figura.



Chi è il prossimo calciatore che vorrebbe portare in Australia?

Ce ne sono tanti, per ora l’importante è che l’avventura di Del Piero vada bene. Se sarà contento può diventare un punto di riferimento importante per il calcio in Australia e far arrivare anche altri big.