Il presidente della provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppantonio, ha scritto alla redazione di ZonaLocale.

"Saluto con piacere l’ingresso di www.zonalocale.it nel variegato panorama dell’informazione on line della nostra provincia. Una prima occhiata alla home page e, di seguito, la visita seppur rapida delle diverse sezioni, mi hanno permesso di apprezzare le qualità di un’informazione che ha il chiaro obiettivo di seguire in maniera capillare e professionale le realtà di Vasto e del Vastese. Raccontandole attraverso i fatti quotidiani, i personaggi, le inchieste, le rubriche, gli eventi. Alla redazione, Michele D’Annunzio, Giuseppe Ritucci, Giuseppe Mancini a cui certo non mancano entusiasmo e passione, ed a quanti collaborano alla riuscita di questo progetto editoriale, faccio i miei migliori auguri affinchè ZonaLocale possa radicarsi nel territorio e raggiungere l’obiettivo di essere ogni giorno tra la gente per informare la gente".