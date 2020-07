Una raccolta di firme, che verrà poi protocollata in Comune, all'attenzione del sindaco Luciano Lapenna, è stata organizzata dai commercianti e residenti della Circonvallazione Histoniense per impedire l'istituzione delle strisce blu a pagamento nella zona.

I cittadini residenti ed operatori commerciali presenti ed operanti nella strada - si legge nella petizione - venuti a conoscenza della volotnà dell'amministrazione comunale di istituire lungo la Circonvallazione Histoniense, percheggi individuati con strisce blu a pagamento, esprimono la loro contrarietà per le seguenti motivazioni:

1. La strada Circonvallazione Histoniense rappresenta una bretella di collegamento tra i diversi poli della citta, le relative aree periferiche ed i comuni limitrofi, in questa strada insistono attività commerciali e di pubblico esercizio che svolgono servizi ed accoglienza, garantendo l'efficacia dell'ospitalita nella città e non trovandosi nel pluri promosso centro storico, nel quale esistono investiment; consistenti promossi dall'amministrazione comunale come ad esempio il parcheggio

multipiano di via Ugo Foseolo ehe garantisce un servizio efficiente per le imprese commerciali operanti nel centro città;

2. Le attività insisteni lungo la Circonvallazione Histoniense sono già penalizzate dal punta di vista dei servizi, e la scelta di istituire dei parcheggi a pagamento lungo questo tratto di strada penalizzerebbe ulteriormente gli stessi, con la perdita di clienti e di conseguenza perdita di entrate economiche e riduzioni di posti di lavoro.



3. Si auspica la possibilità di un confronto tra i sottoscrittori e l'amministrazione comunale, al fine di evitare questa sciagurata e penalizzante scelta amministrativa.