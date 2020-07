Si presenta ufficialmente oggi alla città il capitano Giancarlo Vitiello, nuovo comandante della Compagnia dei carabinieri di Vasto. L'ufficiale ha convocato per stamani, a mezzogiorno, una conferenza stampa nella caserma di piazza Dalla Chiesa. Vitiello ha preso servizio a Vasto il 18 settembre scorso. E' subentrato al suo pari grado Giuseppe Loschiavo, che ha diretto i militari del Vastese per 8 anni, dal 2004 al 2012, e ora comanda la Compagnia di Pontremoli (Massa Carrara). Il 19 settembre Vitiello è stato ricevuto in municipio dalle autorità comunali.