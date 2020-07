Arrestati scippatori albanesi

Giro di vite contro gli scippi San Salvo, dove dallo scorso mese di luglio nel mirino dei ladri sono finite le donne. Le persone anziane in particolare. I carabinieri della locale Stazione, diretti dal luogotenente Giuseppe Lavecchia, hanno arrestato tre albanesi: Arlind Spahija e Arvid Spahija, fratelli di 19 e 21 anni, e Puka Izmir, 22enne, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip. Tutti e tre residenti a Cupello, sono accusati di furto con strappo e ricettazione in concorso. Sono già noti alle forze dell'ordine.

"Sceglievano accuratamente le loro vittime", spiega il sottotenente Loredana Lenoci, vice comandante della Compagnia di Vasto.

"Abbiamo accertato che si sono verificati 6-7 scippi da luglio ad oggi", racconta Lavecchia. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore di Vasto Giancarlo Ciani, sono partite delle denunce delle vittime, tutte donne anziane. I fratelli erano già finiti agli arresti nei giorni scorsi.

"L'inchiesta è stata condotta attraverso testimonianze, visione dei filmati delle telecamere installate al di fuori di alcuni esercizi commerciali di San Salvo, appostamenti e identificazione fotografica", dice Lavecchia.

"La misura restrittiva è stata applicata a conclusione di un'indagine condotta dall'Arma di San Salvo su una serie di episodi criminosi verificatisi su quel territorio nel periodo che va dalla fine di luglio ad oggi che hanno evidenziato - afferma la Lenoci - la pericolosità sociale dei tre soggetti e la loro abitualità a commettere reati contro il patrimonio, loro unica fonte di sostentamento. Tutti e tre erano stati denunciati e arrestati più volte per episodi analoghi".

Ulteriori verifiche sono in corso per accertare se gli indagati sono responsabili di altri episodi analoghi. I carabinieri sono riusciti a trovare e restituire solo parte della refurtiva. "Oggetti come, ad esempio, una collana sono facili da occultare", ammette il comandante della Stazione di San Salvo.